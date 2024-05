Arthur Picoli e Ivy Moraes usam camisa personalizada em jogo do Flamengo - Reprodução / Instagram

Publicado 29/05/2024 17:50

Rio - Os ex-BBBs Arthur Picoli e Ivy Moraes aproveitaram o jogo do Flamengo, no Maracanã, nesta terça-feira (28), para mostrar todo o amor do casal. Em um vídeo publicado nas redes sociais, os dois vestiam a camisa do time, só que onde deveria estar escrito o nome, estava escrito "Tenho dona", na do ex-brother, e "Eu sou a dona", na camisa da ex-sister."Se não for pra ser assim eu nem namoro (risos)", escreveu Ivy na legenda, seguida de um comentário do amado. "Meus dois amores nesse vídeo".Arthur e Ivy se conheceram após participarem do "Big Brother Brasil", porém em edições diferentes. A influenciadora entrou na casa mais vigiada do Brasil no "BBB 20", enquanto o personal trainer participou da edição 21 do reality. Os dois assumiram o romance em abril A publicação rendeu muitos comentários de fãs. "Casal mais lindo", comentou um seguidor. "O Mengão trazendo união a esse amor", escreveu outra.