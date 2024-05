Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues anunciam gravidez do primeiro filho - Reprodução de vídeo

Publicado 29/05/2024 13:57 | Atualizado 29/05/2024 14:06

Rio - Bebê a bordo! Os ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues utilizaram as redes sociais, nesta quarta-feira (29), para anunciar que estão esperando o primeiro filho do casal.

"Agora somos três", escreveu a ex-sister na legenda do vídeo que faz uma retrospectiva dos dois, desde quando se conheceram dentro do reality até a descoberta da gravidez. No registro, também é possível ver a barriguinha da influenciadora digital, o resultado do teste positivo de três semanas e o exame de ultrassom.

Andressa e Nasser se conheceram durante a edição 13 do "Big Brother Brasil", da TV Globo. Ainda no confinamento, engataram um romance e chegaram até a final do programa, no entanto, a campeã foi Fernanda Keulla. Em 10 anos juntos, os novos papais já se casaram três vezes. A última cerimônia aconteceu em dezembro do ano passado, na praia de Los Cabos, no México.