Xamã revela como começou na carreira de ator - Reprodução

Xamã revela como começou na carreira de atorReprodução

Publicado 28/05/2024 21:57

Rio - Xamã foi o convidado desta terça-feira (28), do podcast "PodPah", apresentado por Mitico e Igão, no Youtube. Durante o papo, o artista, que está no ar como Damião, em "Renascer", da TV Globo, falou sobre como concilia a carreira de ator e cantor e como começou na atuação.

fotogaleria

"Eu sempre curti cinema só que a musica sempre foi muito ciumenta, não dá para fazer outra coisa. Você tem que viver por aquilo 24h senão não dá certo. Então, naquele momento no início, não dava para fazer outra coisa que não fosse música. Sempre chegavam algumas coisas de teste, mas não dava para fazer porque já tinha show vendido. Então, em 2021 eu tinha recebido uma proposta para a novela 'Amor de Mãe' e não dava por causa das agendas e eu sempre ficava muito frustrado porque era uma coisa que eu gostava muito", afirmou.

"E aí a gente se reuniu com a minha equipe um ano antes [de 'Renascer'], em 2023, e falou: 'a gente vai trabalhar esse ano e ano que vem com cinema'. E a gente já se organizou com as agendas de show tudo jogando para fim de semana, sábado e domingo. Se fosse muito próximo do Rio dava para fazer durante a semana também de ônibus bate e volta", disse.

Xamã, então, relembrou como foi a preparação para viver Damião. "A gente teve muitos profissionais que me ajudaram muito na construção do meu personagem (...) e a fazer uma linguagem corporal, né? Meu corpo é um corpo da cidade, de rua, de Lapa do Rio, como que ia ser um corpo de fazenda? É tudo diferente, senão, era eu", contou.

O artista ainda revelou qual foi o maior desafio ao entrar na carreira de ator. "Agora eu acho que já estou mais tranquilo. No início eu estava com medo mesmo de tipo, o primeiro grande trabalho, será que a galera vai gostar? Será que vai ser uma coisa assim: ah, ele é músico, né? rapper', história fod*, passou por tudo isso, morou na rua, vendeu amendoim, fez a história, tudo aquilo. Isso é uma história. Agora atuar na TV é outra coisa, é tipo voltar para a escolinha. Então, eu fiquei muito nervoso no início para saber se as pessoas iam gostar daquilo", afirmou.

Confira: