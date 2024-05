Xamã relembra fase difícil no início da carreira - Reprodução do Instagram

Xamã relembra fase difícil no início da carreiraReprodução do Instagram

Publicado 29/05/2024 07:33 | Atualizado 29/05/2024 07:33

Rio - Xamã, de 34 anos, lembrou o período que morou na rua em entrevista ao podcast "PodPah", comandado por Igão e Mítico, na noite desta terça-feira. O ator, que interpreta Damião em "Renascer", da TV Globo, disse que a fase difícil durou cerca um ano e que dormia em praça ou ônibus.

"Sem ter casa, morando na rua, foi papo de seis meses a um ano. Eu dormia no ônibus. Aí, quando não dava, dormia na praça. Fiquei f*dido. Depois, já tinha amigos meus, já dormia na casa dos amigos, fiquei de boa. Isso durou até 2015 ou 2016", afirmou o artista, que explicou como fazia para dormir no ônibus. "Tem um ônibus que sai da rodoviária e vai pro Centro e, enquanto tu não arrumava maneiro um lugar pra dormir, dormia no ônibus, ia e voltava", disse.

Quando começou a trabalhar com música, Xamã recebeu ajuda de alguns amigos. "Foi quando comecei a ganhar um pouco de grana. Que já tinha as músicas e tinha show, já dava pra fazer alguma coisa", declarou. O ator chegou a morar com o rapper Estudante - conhecido por cantar no metrô-, com que fez música no início da carreira na música. "Morávamos eu, ele, a mãe e o irmão numa casinha em Padre Miguel. Eu dormia na sala tranquilão. A mãe dele ficava p*ta porque eu roubava o frango de madrugada".

O artista também relatou sua vivência nas ruas. "O bagulho que eu tinha mais neurose era a época da Lapa a noite. Eu via umas coisas bizarras, morte, briga, cadáver", lembrou. "Precisava dessa vivência das ruas, de todo dia, trem, metrô, falando com várias pessoas de vários lugares diferentes. No trem, você escuta várias histórias de várias pessoas e aquilo inspira", pontuou.