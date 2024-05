Marcos Mion e a mulher - Reprodução/Instagram

29/05/2024

Rio - Marcos Mion reagiu aos boatos que sugeriam que ele havia traído a mulher com uma atriz durante uma viagem recente a Curaçao. A resposta veio com uma foto em Londres com Suzana Gullo provando que o casamento vai bem.

"Gente, 2024! Todo mundo sabe que não dá pra acreditar em tudo que falam na internet! Não foi a primeira fofoca, nem será a última. Seguiremos sempre juntos.", escreveu ele no Instagram, nesta quarta-feira (29).

"Espero mesmo que seja mentira porque gosto muito do casal, sempre admirei pelo cara família que sempre demonstrou ser", disse uma seguidora.

Marcos Mion e Suzana estão casados desde 2005 e têm três filhos: Romeu, de 18 anos, Donatella, de 15, e Stefano, de 14. Há cinco dias, o apresentador se declarou para a mulher nas redes sociais assumindo que é dependente dela.

"Fato é que sem ela eu não sou nada. E não tô falando poéticamente … é literal!! Por exemplo, nunca teria construído minha carreira, que aliás, é NOSSA carreira porque ela está do meu lado segurando muitas pontas para eu conseguir realizar o que todo mundo vê e acompanha", escreveu em um trecho.

Suzana comentou agradecendo pela declaração de amor pública: "Que lindo esse post meu amor!!! Que surpresa assim, do nadaaaa, que sorte a minha! Eu sempre te falei que a gente se completa, nossos gostos diferentes e principalmente nossa vida e rotina diferente são o que nos dão esse mix perfeito, esse complemento tão saudável", disse.

"Eu te entendo, você me entende, e seguimos cuidando um do outro, colocando os pés do outro no chão, em todos setores. Dizem que os opostos se atraem , eu acho que eles se completam !! Te amo tanto que até dói! você sabe que é meu Porto Seguro, te falo isso sempre , sem você eu não sou", completou.