Deborah Secco desabafa sobre julgamentos - Reprodução

Publicado 30/05/2024 18:58 | Atualizado 30/05/2024 19:00

Rio - Deborah Secco desabafou, nesta quinta-feira (30), sobre os julgamentos que recebe. Em seu Instagram, a atriz refletiu sobre como lida com as opiniões alheias e ressaltou a importância de ser única nos dias de hoje.

"Você será julgado independente do que você faça, do que você escolha, de quem você seja, afinal, somos tão diferentes, plurais, mas você será julgado no seu trabalho, na sua vida, na sua maternidade. Mas vocês sabem que com o tempo, eu fui tirando um pouco a importância desse julgamento do outro e fui colocando essa importância em mim, no meu julgamento, no que de fato eu acho que eu sou, do que de fato me faz feliz, em quem eu quero ser, sabe?", afirmou.

Em seguida, a atriz complementou: "Eu fui com o tempo não mais precisando dessa validação do outro, desses aplausos, dessa admiração e coloquei isso em mim mesma, a cada vitória minha, a cada encontro comigo eu fui me abraçando, fui me aplaudindo, fui me gostando. E não é fácil mesmo ser único em um mundo que desde sempre tenta colocar a gente em caixa, tenta que a gente seja alguma coisa que eles esperam que a gente seja, mas posso dizer que é libertador, viu?".

Nos comentários, famosos e anônimos elogiaram o vídeo da atriz. "Por isso que te amo! Vivamos!", ressaltou Samuel de Assis. "Eu sou teu fã há muito tempo, e você sempre me inspirou liberdade, por isso sempre foi uma referência pra mim. Orgulho de você sempre! Te amo", disse um seguidor. "Maravilhosa", declarou outra.

Confira o desabafo completo: