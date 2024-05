Grazi Massafera relembra ensaio grávida e encanta seguidores - Reprodução

Grazi Massafera relembra ensaio grávida e encanta seguidoresReprodução

Publicado 30/05/2024 15:22

Rio - Grazi Massafera utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (30), para relembrar um ensaio fotográfico que fez quando estava grávida de Sofia, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Cauã Reymond. Em seu Instagram, a atriz recebeu diversos elogios com os registros.

fotogaleria

"Eu e o amor da minha vida todinha", escreveu na legenda da publicação em que aparece mostrando a barriguinha da gestação de sua filha única. Nos comentários, Grazi encantou os seguidores, que fizeram questão de enaltecer a atriz.

"Você tá radiante nessas fotos", afirmou uma internauta. "Você ficou tão linda gravidinha", disse outra. "Soso no forninho", ressaltou uma fã. Teve quem ainda achou que Grazi estava à espera de outro filho. "Achei que tava grávida de novo", contou uma pessoa.

Confira: