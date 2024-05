MC Daniel troca de número de celular após ele mesmo vazar sem querer - Reprodução / Instagram

Publicado 30/05/2024 09:00

Rio - MC Daniel utilizou as redes sociais, na noite desta quarta-feira (29), para contar que precisou mudar o contato de telefone, após ele mesmo vazar a informação por engano.

"Passando pra avisar que eu troquei de número de celular. Quem quiser meu número de celular novo aí me avisa porque ontem eu sem querer vazei meu número nos stories com o Veigh. Aí tive que trocar, tá bom? Aí estou com um novo número de 'whats'", disse o artista.

Tudo aconteceu quando o cantor de funk exibia o novo carro do amigo, e sem perceber, filmou o painel que aparecia a informação na tela. Ele rapidamente percebeu o que tinha feito e apagou a publicação. Em seguida, filmou e postou novamente. "Sem querer tinha vazado o meu número, estou gravando outro storie agora", disse o MC enquanto ria da situação. No entanto, os fãs já tinham visto.