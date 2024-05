Arthur Aguiar participou de podcast - Reprodução / YouTube

Publicado 30/05/2024 10:31

Rio - Arthur Aguiar revelou, durante participação no "Link Podcast" nesta quarta-feira (29), que negou um convite para participar de "A Fazenda". Questionado por Deborah Albuquerque, apresentadora do programa e ex-Fazenda, se entraria no reality show da Record, o campeão do "BBB 22" afirmou que um novo confinamento "não faz sentido".



"Apesar de ser um cara que gosta de assistir reality, eu nunca pensei em entrar em um reality. O 'Big Brother' foi uma exceção, foi uma oportunidade que naquele momento específico fazia sentido. Graças a Deus eu entrei e foi bom por as pessoas puderam conhecer um pouco mais de mim. E foi uma experiência incrível que eu vou levar pro resto da minha vida", comenta.

No entanto, o artista não descarta a participação em um novo reality show, mas com apenas uma condição. "O que aconteceu, da maneira que aconteceu, eu acho que foi muito único e eu prefiro guardar isso comigo. Até já comentei isso. a única possibilidade de eu entrar em um novo reality seria se houvesse um 'Big Brother' dos campeões. Se tivesse, com certeza eu entraria", afirma.

Vale lembrar que "A Fazenda 16" tem previsão de estreia para setembro deste ano. Entre os nomes cotados para a edição de 2024 estão o cantor Latino, Ximbinha e Gilson Oliveira, que foi apontado como suposto amante de Gracyanne Barbosa.