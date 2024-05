Vera Wang exibe boa forma - Reprodução / Instagram

Vera Wang exibe boa formaReprodução / Instagram

Publicado 30/05/2024 14:00

Rio - Aos 74 anos, a estilista Vera Wang surpreendeu seus seguidores ao publicar algumas fotos no Instagram. Nas imagens, ela aparece sentada no trampolim de uma piscina, vestindo um maiô branco que realça sua boa forma. A designer de vestidos de noiva complementou o visual com brincos longos, óculos escuros pretos e chinelos Miu Miu decorados com cristais, reforçando seu estilo sofisticado.



"Meu momento Slim Aarons… Feliz verão!", escreveu na legenda da publicação, fazendo alusão ao famoso fotógrafo de celebridades que capturava cenas à beira da piscina nos anos 1970.

Nos comentários, os seguidores ficaram incrédulos ao saber que Vera Wang completará 75 anos no próximo dia 27 de junho. "Como você consegue se manter assim? Preciso parar de comer pizza agora mesmo," disse um fã. "Está linda como sempre", afirmou outro.