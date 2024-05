Antonio Calloni anuncia saída da TV Globo após 38 anos - Divulgação / Fabio Rocha/ TV Globo

Antonio Calloni anuncia saída da TV Globo após 38 anosDivulgação / Fabio Rocha/ TV Globo

Publicado 30/05/2024 08:44 | Atualizado 30/05/2024 17:40

Rio - O ator Antonio Calloni, de 62 anos, anunciou, nesta quarta-feira (29), sua saída da TV Globo, após 38 anos de trabalho na emissora. O anúncio foi feito em uma publicação no seu perfil do instagram.



"Plim, plim, bye-bye! Foi uma troca longa e produtiva. Aprendi e acho que ensinei um 'bucadim'. Conheci muita gente talentosa nessa inacreditável fábrica de novelas que não para nunca. Se for bom para todos, até breve. Coronel Belarmino perdeu uma carroça, dois burrinhos da melhor qualidade e o emprego. Como dizem os baianos da fronteira Lucca/Ilhéus: Avanti! Saúde, sorte, beijos, ouro, bom humor e fé para todos nós!", escreveu o artista.



No post, Calloni compartilhou uma montagem de imagens, incluindo uma foto sua vestido do Coronel Berlamino, personagem que interpretou na primeira fase do remake da novela "Renascer", seu último trabalho na Globo.



Antonio Calloni entrou na emissora em 1986, quando integrou o elenco da série "Anos Dourados", escrita por Gilberto Braga. Entre os trabalhos de sucesso, estão "O Clone", em 2001, "Caminho das Índias", em 2009, e "Éramos Seis", em 2019.