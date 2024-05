Maria Lina faz homenagem ao filho que teve com Whindersson Nunes: 'Para sempre meu primogênito' - Reprodução / Instagram

Publicado 30/05/2024 10:08 | Atualizado 30/05/2024 10:20

Rio - A influenciadora digital Maria Lina fez uma homenagem nas redes sociais, nesta quarta-feira (29), ao filho João Miguel, fruto do relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. Ela publicou um vídeo de quando ainda estava grávida e escreveu uma declaração relembrando o aniversário dele. O bebê faleceu dois dias depois de nascer, após vir ao mundo com apenas 22 semanas de gestação.

"3 anos. Eu sempre tão ruim de memória, esqueço tudo, menos seus traços. Lembro perfeitamente de cada detalhe seu. No seu aniversário, as emoções mudam a cada ano que passa. O primeiro, uma tristeza avassaladora. No segundo, uma sensação de dúvida misturada com tristeza. Muitas perguntas também. No terceiro, hoje, eu não choro de tristeza, porque a única certeza que eu tenho é que você é a pessoa que mais me quer feliz nessa vida. As lágrimas correm porque aqui dentro tinha muito amor pra você […] Feliz aniversário de onde você estiver. Você será para sempre meu primogênito e meu filho mais velho", disse a influenciadora digital.

Nos comentários, os internautas reagiram ao relato. "Você é tão forte, tão guerreira. João tem orgulho demais da mamãe dele", escreveu uma seguidora. "Emocionante demais o texto, Maria. João Miguel para sempre um príncipe", opinou outra pessoa. "Nosso eterno príncipezinho do castelo", expressou outro usuário das redes sociais.

Maria e Whindersson ficaram juntos por cerca de nove meses e terminaram o relacionamento em agosto de 2021.