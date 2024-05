Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido - Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2024 14:45 | Atualizado 28/05/2024 14:48

Rio - Djidja Cardoso, conhecida como Sinhazinha do Boi Garantido, do festival de Parintins, no Amazonas, morreu na manhã desta terça-feira (28) aos 32 anos. Ela tinha mais de 60 mil seguidores no Instagram e também era empresária e comandava com a família uma rede de salão de beleza.

A causa da morte não foi revelada até o momento. Em nota, a família informou que "toda e qualquer circunstância que envolveu seu falecimento será esclarecida perante às autoridades" e agradece o apoio de todos.

O perfil oficial do Boi Garantido lamentou a perda precoce da amazonense que representou a Sinhazinha durante cinco anos, de 2015 até 2020. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa eterna sinhazinha, Djidja Cardoso. A flor mais linda do curral, partiu. Partiu fisicamente, mas permanecerá viva em nossa memória. No dia 10 de outubro de 2015 pôde realizar o sonho mais incrível e fantástico da sua vida, segundo ela “mudou a sua vida 100%”. Um sonho de menina e o sonho de toda família Parintinense. Foram 5 anos defendendo o item 07, Sinhazinha da Fazenda", iniciou a nota.



"As cores hoje já não brilham tanto, a sombrinha já não gira mais no ar, os sorrisos momentaneamente tornam-se em lágrimas, a galera vermelha e branca chora com sua repentina partida. Djidja, obrigado por defender por vários anos, o item 07 com tanto amor e dedicação. Nossa sinhazinha campeã, dona do nosso coração. Agora é hora de descansar, hora daquele adeus. Que Nossa Senhora do Carmo te receba e console o coração de sua mãe, Cleusimar Cardoso da Silva e de seus familiares, amigos e torcedores encarnados do Boi do Povão", conclui o texto da homenagem.

O perfil oficial de Parintins também fez uma homenagem para Djidja em uma sequência de fotos publicadas nas redes sociais: "Nossas lembranças de você sempre serão assim".





Em suas redes sociais, Djidja compartilhava lembranças do Festival de Paritins, viagens, ensaios de fotos e seus treinos na academia. A última postagem aconteceu há quatro dias com um vídeo em que relata sua trajetória profissional e o concurso Peladão a Bordo 10, que conquistou em 2021.