Camila Pitanga abre álbum de fotos nos Lençóis MaranhensesReprodução / Instagram

Publicado 28/05/2024 18:24

Rio - Camila Pitanga abriu o álbum de fotos nos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, nesta terça-feira (28). De biquíni azul marinho, a atriz posou nas águas cristalinas e recebeu uma chuva de elogios em seu perfil do Instagram.

"A água me contou muitos segredos... Ah! Lençóis Maranhenses", escreveu ela na legenda da publicação, em que aparecia fazendo uma espécie de dança no destino paradisíaco do nordeste brasileiro. Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios.

"Eu amo essa sereia", escreveu um perfil. "Que linda, você cheia de segredos das águas dos Lençóis Maranhenses", disse mais um. "Combinação perfeita: uma deusa no paraíso! Aí tem 'catiguria'", comentou um terceiro.