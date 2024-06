Molejo lança novo projeto após a morte de Anderson Leonardo - Reprodução / TV Globo

Publicado 10/06/2024 13:06

Rio - O grupo Molejo divulgou mais uma música do seu novo projeto, lançado após a morte de Anderson Leonardo, em abril deste ano. Segundo Andrezinho, um dos integrantes do grupo, a faixa "Brincando de samba de roda" do "Paparico do Molejo" chega às plataformas de streaming de música nesta segunda-feira (10), e o objetivo é manter o legado do cantor."Tem sido diferente. O Molejo é oriundo de alegria. O Anderson transmitia isso sempre para todos, e ele sempre frisava isso até nos momentos que estava no leito. Se dava uma melhorada, ele pegava um instrumento. Então, a nossa intenção é continuar o legado que construímos juntos", disse Andrezinho, durante participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, nesta segunda-feira (10).