Integrantes do grupo Molejo no velório de Anderson Leonardo, no Cemitério Jardim da SaudadePedro Ivo / Agência O Dia

Rio - O álbum "Paparico do Molejo", projeto inédito do grupo, foi anunciado durante o velório de Anderson Leonardo e contará com músicas novas, releituras de canções antigas e participações especiais. Bira Haway, pai do cantor, contou à imprensa que o lançamento do projeto deve ser agilizado. Anderson estava em tratamento contra o câncer quando o álbum foi gravado, em fevereiro de 2023.O integrante Andrezinho estava presente no velório do amigo e companheiro de carreira, e anunciou que o novo álbum deve sair no segundo semestre deste ano. Segundo ele, Anderson participou ativamente do trabalho. A produção do projeto contou com nomes de grandes artistas do pagode e do samba, como Xande de Pilares, Dudu Nobre e Thiaguinho."Nós gravamos com várias participações de amigos que foram criados com a gente, é um projeto que estamos guardando com todo o carinho do mundo para que, quando estiver tudo certinho, tranquilo, no momento certo, ele vai ser colocado para todo mundo curtir e ouvir também. Era um sonho do Anderson fazer o 'Paparico do Molejo' e nós conseguimos fazer", disse Andrezinho.O sambista ainda destacou a importância do cantor na produção do novo projeto e afirmou que o disco sair como forma de homenagear Anderson. "Sempre foi muito líder, ele dirigiu praticamente tudo. Ele sempre participava, era muito ativo, nunca queria deixar de gravar, mesmo com o tratamento. Sempre queria fazer o melhor pelo Molejo. Ele dizia que precisávamos continuar fazendo o que iniciamos juntos e a gente vai fazer isso em nome dele e de todos os fãs", destacou.