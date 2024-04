Estagiária denuncia ter sido estuprada por servidor público no Hospital Municipal Raul Sertã - Divulgação

Publicado 28/04/2024 18:55 | Atualizado 28/04/2024 20:53

Rio - Um servidor público da prefeitura de Nova Friburgo foi preso em flagrante dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, no município da Região Serrana do Rio, na sexta-feira (26), por estuprar uma estagiária da área da saúde. Segundo a vítima, o criminoso a trancou em uma sala da unidade de saúde e praticou o crime.



Após ser violentada, a estagiária conseguiu fugir e, junto com uma testemunha, procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo para denunciar o ocorrido. Em seguida, uma equipe do 11° BPM (Nova Friburgo) foi acionada ao local e conduziu o servidor público à Deam, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de violação sexual mediante fraude. O homem continua preso e está à disposição da Justiça.

De acordo com o Hospital Municipal Raul Sertã, assim que a direção teve conhecimento acerca do abuso sexual nas dependências da unidade, a vítima foi prontamente acolhida e as polícias Civil e Militar acionadas.

Em nota, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro, informou que o servidor público será demitido. "Diante de tal situação, informamos que o acusado será demitido, portanto, não fará mais parte dos quadros da prefeitura. Condenamos o ocorrido, e colocamos o serviço público municipal à disposição para prestar toda assistência necessária à vítima", escreveu o prefeito. Um Processo Administrativo Disciplinar será aberto contra o servidor para que ele seja desligado da prefeitura.

Johnny Maycon também parabenizou a atuação da Deam pela eficiência e rapidez para realizar a prisão do servidor público.