PM foi morto a tiros em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 28/04/2024 18:21

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (28), um cartaz com título "Quem Matou?" para auxiliar as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) na identificação dos envolvidos no assassinato do subtenente PM Evandro Pereira de Souza, de 55 anos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Evandro, que era lotado no 6º BPM (Tijuca), trafegava na Rua Tejo, no Jardim Olavo Bilac, quando bandidos em um veículo branco dispararam várias vezes contra ele, fugindo em seguida.



Agentes da DHBF buscam informações e câmeras de segurança para apurar o crime. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento do policial.



Quem tiver informações sobre a identificação dos envolvidos, pode denunciar ao Disque Denúncia nos canais:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ



Não é preciso se identificar e o anonimato é garantido.