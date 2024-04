Carro modelo Doblò capotou com cinco pessoas dentro - Divulgação / PRF

Publicado 28/04/2024 17:06 | Atualizado 28/04/2024 17:14

Rio - Um carro capotou e deixou cinco pessoas feridas no km 3 da BR-493 (Magé-Manilha), na altura de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por volta das 6h40 deste domingo (28). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora perdeu o controle da direção e bateu em uma mureta antes de capotar.



Além da motorista, as vítimas são mais duas mulheres e dois homens. Não é possível saber se há algum grau de parentesco entre eles. Os nomes não foram revelados.

As mulheres tiverem lesões leves. Já os homens ficaram presos nas ferragens e foram resgatados pelos bombeiros em estado grave. Os dois homens e duas mulheres foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heal), em São Gonçalo. A outra vítima foi levada ao Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Itaboraí. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.