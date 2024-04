Ubirajara de Souza, o Bira Haway, tem 72 anos e é pai de Anderson Leonardo - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 28/04/2024 15:26 | Atualizado 28/04/2024 16:07

Rio - Pai de Anderson Leonardo, Ubirajara de Souza, o Bira Haway, lenda da produção musical no pagode, estava muito emocionado e em lágrimas no velório do filho, no Cemitério Jardim da Saudade, no início da tarde deste domingo (28).



fotogaleria Bira agradeceu a atenção da imprensa, mas afirmou que está muito fragilizado. "Queria agradecer a todos vocês da imprensa pela força, infelizmente é uma causa muito triste. Para mim como pai, estou muito abatido".Sobre o novo projeto do grupo Molejo, gravado enquanto Anderson estava passando pelo tratamento do câncer, Bira afirma que o lançamento deve ser agilizado. "Um dos maiores artistas do Brasil partiu, mas deixou um bom legado aqui e vamos agilizar para lançar o projeto Paparico do Molejo para que nada caia no esquecimento. O Anderson sempre será um artista muito virtuoso. Ele teve a ideia de fazer esse trabalho e parece que já estava se preparando para o que aconteceu. Eu espero que todos vocês aguardem e entendam bem o que é o Paparico", disse.

Emocionado, o filho mais velho de Anderson, Leozinho Bradock, descreveu o pai como um artista iluminado, alegre e humilde e ainda afirmou que pretende continuar com sua carreira musical e se manter próximo aos integrantes do Molejo. "A gente está aí para seguir com a nossa casa, com o nosso estúdio, com a minha carreira, que é paralela à marca dele, mas o Molejo é a minha escola de vida. Então, a gente está sempre junto, numa conexão só, para poder, de fato, estar seguindo a vida, de acordo com tudo aquilo que ele me ensinou (...) A última frase que ele pôde me falar foi para que eu seguisse com tudo", contou.





Sobre a ligação com Elza Soares, o produtor afirmou que, desde criança, a cantora era referência para Anderson. “A influência da Elza vem desde pequeno quando eu tocava com ela. Ele foi pegando gosto pela Elza e pela irreverência dela. Ele sempre soube acolher as coisas boas”.



No final, Bira revela como foi rápida a morte do filho. “Uma hora vocês vão saber o que aconteceu com meu filho, o porque ele faleceu em só 8 meses. Não achei q ele ia falecer na sexta, ele mandou um vídeo batucando, cantando”.



Anderson morreu na última sexta-feira (26) , aos 51 anos, em decorrência de um câncer na virilha. A cerimônia foi reservada para os mais próximos, mas, diante da multidão que se aglomerava do lado de fora da capela, a família permitiu que alguns fãs se despedissem de longe - e de forma breve.

*Colaborou Giovanna Machado