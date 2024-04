Integrantes do grupo Molejo no velório de Anderson Leonardo, no Cemitério Jardim da Saudade - Pedro Ivo / Agência O Dia



Publicado 28/04/2024 13:51 | Atualizado 28/04/2024 17:55

Rio - "Sempre temos que lembrar do Anderson com alegria, felicidade e coisa boa, pois ele transmitia isso para todos nós". Esta foi uma das primeiras frases que André Silva , mais conhecido como Andrezinho, do grupo Molejo, falou ao chegar no velório do cantor Anderson Leonardo , no Cemitério Jardim da Saudade, no início da tarde deste domingo (28).

Conhecido como "Molejão", Anderson morreu na última sexta-feira (26), aos 51 anos, em decorrência de um câncer na virilha.

Neste domingo, ao chegar no velório, Andrezinho, o único integrante da banda que falou com a imprensa, contou um pouco sobre a personalidade do seu parceiro de longa data. "O Anderson sempre se prontificou a ajudar todo mundo, a qualquer momento. Sempre que algum cantor ia visitá-lo no hospital, ele cantava a música do artista", disse.

A cerimônia foi reservada aos amigos e familiares no seu início. Sob calor de 31º, alguns fãs, especialmente os mais idosos, reclamaram da longa espera para entrar na capela e se despedir do ídolo. Diante da multidão que se aglomerava do lado de fora da capela, a família permitiu que alguns fãs se despedissem de longe - e de forma breve. O fã Antônio Carlos dos Santos, de 59 anos, levou um violão e cantou músicas do Molejo como última homenagem.

Andrezinho ainda relembrou suas últimas conversas com Anderson Leonardo. "As últimas palavras dele foram que a gente não podia parar. O Molejo precisa continuar fazendo o que iniciamos juntos. E a gente vai fazer isso em nome dele", afirmou o músico, emocionado.

Anderson deixa a esposa Paula Cardoso e quatro filhos: Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.

A luta contra o câncer

Anderson Leonardo ficou mais de um mês internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Dentro deste período, ele foi levado para a UTI duas vezes. O artista lutou por um ano e meio pela vida, desde outubro de 2022, quando descobriu o câncer inguinal.

Meses após anunciar que estava curado, o vocalista do Molejo precisou retomar o tratamento em 2023. No dia 27 de fevereiro de 2024, voltou a ser internado em um hospital do Rio, onde passou por imunoterapia e recebeu medicação para dores.

Ele chegou a receber alta no dia 19 de março, mas, quatro dias depois, retornou à unidade de saúde em estado grave. No dia 8 de abril, o cantor foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. Três dias depois, Anderson foi para o quarto, mas, após ter uma piora, retornou a UTI

Na fase inicial do tratamento, ele ainda chegou a manter parte da agenda de shows e participações em programas de TV. No "Encontro", da TV Globo, ao ser entrevistado por Patrícia Poeta, afirmou que não foi "fácil" receber o diagnóstico, mas demonstrou esperança ao falar da luta contra a doença.

*Colaborou o estagiário Leonardo Marchetti