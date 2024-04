FOTOS: fãs, artistas, amigos e família se despedem de Anderson do Molejo

Anderson Leonardo, do Molejo, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Andrezinho, parceiro e integrante do Molejo, que disse que o amigo Rio - Fãs, amigos, artistas e familiares se despediram de, do, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O velório foi marcado pela emoção e homenagens , conduzidas pela trilha do pagode carregado de humor, marca registrada do grupo. Alegria essa, inclusive, relembrada por, parceiro e integrante do Molejo, que disse que o amigo deve ser lembrado pela sua irreverência

Somente alguns fãs conseguiram chegar um pouco mais perto do corpo do cantor durante o velório. Para a surpresa deles, a cerimônia foi reservada para os mais próximos. No entanto, diante da multidão que se aglomerava do lado de fora da capela, a família permitiu que alguns fãs se despedissem de longe - e de forma breve.

O vocalista do Molejo foi diagnosticado com a doença na área inguinal em outubro de 2022. No dia 8 deste mês, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. Três dias depois, Anderson foi para o quarto, mas após ter uma piora, retornou a UTI no último dia 22. Nas últimas horas, o estado de saúde dele se agravou e ele veio a óbito, na última sexta.

