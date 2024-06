Justiça proíbe Ana Hickmann e Alexandre Correa de expor a imagem do filho - Reprodução/Instagram

Publicado 09/06/2024 17:31

Rio - Ana Hickmann fez um desabafo, neste domingo, sobre a dificuldade do ex-marido, Alexandre Corrêa, em manter um bom relacionamento com o filho de 9 anos, o Alezinho. Os dois se divorciaram após a apresentadora acusar o empresário de agressão física.

"Se você é pai e quer falar com seu filho por WhatsApp, basta presenteá-lo com um telefone celular novo. Ou tenha educação e aguarde o conserto do aparelho que a mãe comprou", escreveu a apresentadora, que completou: "Contato por telefone provisório com chip e ligação a vontade é comunicação. Fica a dica para quem não paga nada e não visita o filho como deveria".



A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record TV, denunciou Alexandre Correa por violência doméstica em novembro do ano passado. Em maio deste ano, Ana Hickmann conseguiu o divorcio de Alexandre Correa, conforme decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Além de conceder o divórcio, a Justiça negou o pedido do empresário para receber uma pensão mensal da apresentadora.



Ana Hickmann assumiu o namoro com o apresentador Eduardo Guedes em março este ano. No Instagram, ela faz vários posts ao lado do novo amor para o Dia dos Namorados.