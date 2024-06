Luíza Sonza se apresenta no festival Salve o Sul com tradicional traje gaúcho - Reprodução / TV Globo

Publicado 09/06/2024 16:03 | Atualizado 09/06/2024 16:06

Rio - O segundo dia de festival Salve o Sul acontece neste domingo (9) com nove horas consecutivas de shows. Quem está a cargo da apresentação é a gaúcha e funkeira Luísa Sonza, que movimentou as redes sociais com o DJ Pedro Sampaio e diversos artistas em prol da campanha SOS Rio Grande do Sul.

Além do show da dupla de organizadores, a programação do domingo conta com Carlinhos Brown, Ferrugem, Duda Beat, Gloria Groove, Juliette, Léo Santana, Lexa, Ludmilla, Lulu Santos, MC Daniel, Menos é Mais, Preta Gil, Pocah, Turma do Pagode, Xamã, Xand Avião, Zé Felipe, Luan Pereira, Hariel, IG, Ryan SP, PH, Don Juan, MC Davi e os os gaúchos Armandinho, Neto Fagundes e Vitor Kley.

Grupo "Amigos" se apresentou no primeiro dia do festival, marcado pelo sertanejo Araujo / Agnews

É possível assistir ao espetáculo, parcialmente, na Globo. A transmissão do inicio ao fim fica a cargo do canal Multishow e Bis. A iniciativa do evento, que acontece no Allianz Parque, em São Paulo, é resultado da parceria entre os artistas, a ABRAPE (Associação Brasileira de Promotores de Eventos) e da Globo.



Todos os recursos obtidos com a venda de ingressos serão doados às vítimas das enchentes. A organização do evento destinará também 50% do valor em doações diretas de bens aos atingidos pelo desastre e os outros 50% para instituições de apoio à causa