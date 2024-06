Ilana Sales, namorada de Paulo Vieira foi filmada chorando em gravação de cena - Reprodução / Instagram

Publicado 09/06/2024 21:14

O humorista Paulo Vieira expôs, na noite deste domingo (9), a namorada, Ilana Sales, para os seguidores nas redes sociais. O ator mostrou a amada enquanto ele gravava uma cena em que estava dentro de um caixão. Apesar de ser um personagem do humorista, é possível ver Ilana limpando as lágrimas do rosto.

eu gravando cena num caixão e a ilana: pic.twitter.com/ANhb90zrh0 — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) June 9, 2024

Nos comentários, seguidores se compadeceram da situação de Ilana. "Ela deve ter imaginado quando isso for real. As vezes, eu imagino o enterro de gente que eu gosto e eu começo a ficar triste e com vontade de chorar por coisas que estou inventando na minha cabeça", brincou um fã. "Tadinha da Ilana! Que pecado, Paulo!!! Não avisou que era de mentira?!", afirmou outro.

O ator não divulgou para qual projeto a cena foi gravada. Apesar disto, nas redes sociais, Paulo tem mostrado as filmagens da série "Pablo e Luisão", inspirada na amizade do pai do humorista e do melhor amigo dele. Ainda sem previsão de estreia, a série do GloboPlay conta com a participação de Dira Paes, Ailton Graça e Otávio Muller.