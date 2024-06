Babu Santana interpreta Hoffman em ’O Jogo que Mudou a História’ - César Diógenes/Divulgação

Rio - Estreia, nesta quinta-feira (13), a série "O Jogo que Mudou a História", que conta o surgimento das facções e o crime organizado no Rio de Janeiro, nas décadas de 1970 e 1980. Ao longo de dez episódios, a produção do Globoplay, inspirada em histórias reais, mostra a primeira grande guerra entre duas delas, que durou 25 anos e começou em uma partida de futebol.

"É uma série que traz muito conteúdo e histórias reais, pouca liberdade poética... É um orgulho tremendo de mostrar uma história com o ponto de vista do preso, do bandido, do morador de favela, do agente penitenciário", comenta José Junior, que fundou o AfroReggae. "É uma série que acho que vai impactar bastante quem vai assistir", completou.

Na produção, Babu Santana interpreta Hoffman, um dos líderes da Turma do Fundão, a futura Falange Vermelha, um dos grupos que comanda o presídio de Ilha Grande, composto por presos políticos e assaltantes de banco.

"Estou muito feliz. É um personagem complexo, um cara duro e, ao mesmo tempo, carismático. É um líder. Só aceitei fazer esse tipo de personagem porque era um projeto do José Junior. Sabia que ia ter um olhar de dentro, afetivo, de quem está dentro do caos, de quem morou onde regia essa política", comentou o ator.

Já Ivson Rainero vive Naíba, comandante da Falange Jacaré, rival da Turma do Fundão. E o recém-chegado ao presídio Egídio (Ravel Andrade) será um dos alvos do grupo. Segundo o ator, o personagem, apesar de criado, representa uma juventude de classe média na época da ditadura.

"Ele é um jovem que, por uma infelicidade, sai um dia com o carro do pai, atropela uma menina, que é filha de um coronel. Esse coronel resolve se vingar e bota o Egídio no presídio de segurança máxima. Ele cai de paraquedas naquela realidade. Esse personagem está ali para mostrar a rapidez com que o sistema carcerário transforma uma pessoa em um criminoso", disse o artista.

Jaílson Silva interpreta Belmiro, um ex-policial que está prestes a ganhar liberdade após cumprir uma pena de duas décadas. Nesse período, ele nunca recebeu a visita da família. "Ele é firme, observador, forte. É um ex-policial que luta após sair da prisão para se reconciliar com a família, sociedade e não consegue", adianta o ator pernambucano.

O presídio, em questão, tem como diretor o violento Sampaio (Rogério Blank), como o chefe de segurança é Itamar (Marcio Borges) e entre os agentes penitenciários estão o ganancioso Xavier (Breno de Filippo) Jesus Pedra (Raphael Logam).

Fora da prisão, Gilsinho (Jonathan Azevedo), líder do do tráfico no Morro da Promessa, é admirado pelos moradores do local. Inteligente e estratégico, o filho de Dona Cida (Elizia Gomes) e Seu Antonio (Wilson Rabelo) é do tipo que se preocupa com a qualidade de vida dos moradores.

"Ele é um cara que mistura um pouquinho do intelecto e da paixão que o Jonathan Azevedo tem pelo lugar de onde ele vem e para onde a arte dele pulsa. Fazer o Gilsinho teve muito a ver com o Jonathan, mas também com os sonhos que tem como pessoa. Eram muito parecidos com o do Gilsinho. Essa complexidade toda vocês vão poder desbravar quando essa série vir à tona", declara.

A série "O Jogo que Mudou a História", criada e produzida por José Junior e com direção de Heitor Dhali, foi gravada em favelas como Vigário Geral, Parada de Lucas, Dique e Rocinha, alémdos presídios Frei Caneca, no Centro do Rio, e Bangu I, na Zona Oeste. Artistas como Julio Andrade, Leonardo Bricio, Natália Lage, Marcelo Serrado, Marcello Melo, Wilson Rabelo, Jimmy London, Pretinho da Serrinha, Lucio Mauro Filho e André Mattos também fazem participações especiais.