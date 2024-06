Fernanda Bande e Giovanna Pitel debocham de 'haters' na estreia de 'Na Cama Com Pitanda', do Multishow - Reprodução / X

Fernanda Bande e Giovanna Pitel debocham de 'haters' na estreia de 'Na Cama Com Pitanda', do MultishowReprodução / X

Publicado 11/06/2024 09:27

Rio - As ex-BBBs Giovanna Pitel e Fernanda Bande estrearam, na noite desta segunda-feira (10), o programa "Na Cama Com Pitanda", do Multishow, e debocharam de alguns internautas que fizeram comentários "odiosos", os chamados "haters", antes mesmo da atração ir ao ar.



"Hoje é a nossa grande estreia, mas nem parece. Tem hater trabalhando desde que o programa foi anunciado pelo Multishow. Toda hora eles descem a lenha sem ao menos ter assistido", disse Pitel. Em seguida, a ex-assistente social falou que ela e a amiga iriam ler alguns desses comentários.

"'Não assisto nem que me paguem. kkkk Fale o que quiser'. Interessante que assistir não quer, mas comentar pode", disparou a maceioense após ler o primeiro. Fernanda também deu sua opinião. "Eu, sinceramente, duvido que pagando não vai aceitar, não é!? São 30 minutinhos de programa, 'cinquentinha conto' aí no bolsinho. Quem não vai querer?", disse a ex-confeiteira. "Não se preocupe! A próxima temporada vai ter um orçamento só para a gente pagar os haters para assistir e depois comentar. Você está na lista, tá bom!?", falou Giovanna Pitel.



A inspiração para a atração foi o tempo em que as amigas do "quarto Gnomo" passaram conversando sobre os desdobramentos do jogo, enquanto ficavam na cama do 'BBB 24'. A primeira temporada terá 10 episódios.