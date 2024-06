Transformers e G.I. Joe - Reprodução

Publicado 14/06/2024 18:09 | Atualizado 14/06/2024 18:09

Rio - "Transformers One", novo título da franquia de carros que se transformam em robôs — ou robôs que se transformam em carros —, vai trazer o tão aguardado crossover, uma junção, do universo de Transformers e de G.I. Joe.

Segundo informações do veículo estrangeiro "The Hollywood Reporter", o australiano Chris Hemsworth, interprete de Thor no Universo Cinematográfico da Marvel, entrou para o elenco. O personagem do ator não foi revelado. Derek Connolly, roteirista de "Star Wars: A Ascenção Skywalker", também foi contratado.

Cartaz de "Transformers, O Despertar das Feras", lançado em 2023 Reprodução

Não há detalhes da trama, mas tudo indica que veremos uma parceria entre Autobots e a equipe dos Joes para enfrentar seus grandes arqui-inimigos, os Decepticons e a organização terrorista Cobra. É interessante notar que tanto os Transfomers quanto os Joes surgiram, primeiramente, como brinquedos da marca norte-americana Hasbro.

Uma união de forças entre os dois já aconteceu nos quadrinhos, inclusive, e os soldados tiveram dois filmes lançados no cinema na década passada, mas sem previsão de continuação até hoje. Ainda não há previsão, porém, para a data de estreia.