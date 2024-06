Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank revelam frequência de sexo: Transamos quando dá tempo - Reprodução de vídeo

Publicado 14/06/2024 11:13 | Atualizado 14/06/2024 12:10

Rio - Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank foram os convidados do "Conversa com Bial", da TV Globo, desta quinta-feira (13), e o assunto esquentou quando o casal falou sobre sexo. Os dois têm um programa chamado "Surubaum", no Youtube, onde recebem famosos e revelam intimidades.

"É gostoso, mas não é algo determinante em um relacionamento", disse a apresentadora. "Transamos quando dá tempo, quando a gente programa", completou Gagliasso.

Eles também explicaram que a rotina atarefada interfere nas relações íntimas. "Olha, tem semana que não rola, tem semana que rola três vezes. Às vezes a gente fica 10 dias, 15 dias sem transar, por conta dos nossos compromissos, do trabalho", revelou Giovanna. "Quando rola três vezes, eu dou graças a Deus, obrigado, Senhor", brincou o ator.