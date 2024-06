Amaury Lorenzo se emociona ao rever primeira professora de balé na plateia do Domingão - Reprodução

Amaury Lorenzo se emociona ao rever primeira professora de balé na plateia do DomingãoReprodução

Publicado 16/06/2024 21:23

Rio - Amaury Lorenzo se emocionou, neste domingo (16), ao rever sua primeira professora de balé na plateia do "Domingão com Huck", da TV Globo. O ator, que é um dos participantes do "Dança dos Famosos", ficou surpreso com a presença da profissional.

fotogaleria

Luciano Huck revelou que tinha uma revelação ao artista. "Hoje, por acaso, a gente conversa com a plateia do Domingão e descobrimos - não foi que a gente convidou, não... Descobri sem querer!", comentou, antes de introduzir a dançarina, identificada como Bárbara Santos.

A mulher falou orgulhosa ao microfone: "Eu fui a primeira professora de balé do Amaury, em Congonhas, Minas Gerais, a terra que ele tanto ama. Eu tinha que te ver valsando [o ritmo da Dança dos Famosos de hoje é valsa], não podia ser outro ritmo!".

Amaury Lorenzo, então, se emocionou e chegou a chorar: "Tia Bárbara, obrigado por estar aqui. Eu fiz dança para completar o teatro. Queria ser um artista, tinha o sonho de ser ator, fiz balé clássico na infância. Vim de um lugar muito simples, de muita luta, então eu brinco sempre que a dança me salvou".

"Enfrentei muito preconceito. E a importância de um mestre na vida da gente, como essa mestra que está ali, salva a gente. Quero agradecer. Te amo, tia Bárbara, obrigado por ter vindo!", concluiu.