Mel Lisboa participa do Conversa com BialReprodução de vídeo

Publicado 18/06/2024 07:43 | Atualizado 18/06/2024 07:43

Rio - Mel Lisboa, de 42 anos, se emocionou ao recordar o encontro com Roberto de Carvalho , viúvo de Rita Lee, na estreia do espetáculo "Rita Lee - uma autobiografia musical", em São Paulo, durante o "Conversa com Bial", nesta segunda-feira. A atriz também comentou a foto em que eles aparecem com a cabeça encostada e ela aos prantos.

"Roberto falou várias coisas para mim. Só de lembrar, eu já fico bem emocionada. Ele já tinha falado: 'está maravilhoso', 'esplêndida', me teceu vários elogios... Eu vi o Roberto, ele me olhou de um jeito e não precisou falar nada. E a gente se abraçou e junto o rosto. Foi uma troca de uma energia, uma coisa. Parece que a Rita estava ali, no meio dessa foto, dos nossos corações", disse a artista.

"Falei para ele (Roberto): 'Se vocês estiverem felizes com o espetáculo, todo mundo vai ficar. Certeza'. Porque o Roberto tinha me assistido em 'Rita Lee Mora ao Lado', então, não era uma grande novidade a minha Rita. É diferente de 10 anos atrás, mas não era algo de novo. Ele foi assistir ao ensaio sem a caracterização. Eu estava com muito medo, mas para mim era importante que ele me visse assim. Se ele conseguisse ver a Rita em mim, eu estava em um bom caminho, era importante. E foi isso que aconteceu", completou Mel.

O musical fica em cartaz até o dia 7 de julho e conta a história da cantora com base em sua autobiografia, lançada em 2016.