Paulo Miklos participa do ’Roda Viva’, da TV CulturaReprodução de vídeo

Publicado 18/06/2024 09:56

Rio - O músico Paulo Miklos, de 65 anos, foi o entrevistado do "Roda Viva", da TV Cultura, na noite desta segunda-feira, e falou sobre impacto das drogas em sua vida. O artista, que era vocalista da banda Titãs, revelou que não usa mais nenhuma substância e se considerou um "sobrevivente".

"Eu já não lido mais com drogas, mas eu sou um sobrevivente. Todos nós da minha geração, naquela época, era uma coisa muito próxima e fácil. A oferta de droga era muito fácil. Essa coisa do rock'n'roll, da energia, do palco, do público, viajando muito e fazer dois shows por dia, acaba que você se envolve. Mas é uma coisa muito problemática, é difícil", afirmou.

"Cada um no seu momento, e com a ajuda de uma espécie de rede de segurança, contando uns com os outros, atravessou da sua maneira e saiu do outro lado. Isso é muito interessante na dinâmica de grupo, a gente se ajuda muito e se ampara, mesmo os problemas de cada um, em casa. E na estrada não é diferente, vivemos anos e anos na estrada, mais do que com a família. A gente contou com a irmandade, um pelo outro", completou.

No programa, Paulo também refletiu sobre o uso das drogas para fazer músicas. "Quando a gente ensaiava, bem no começo, a gente usava, por exemplo, maconha, era um negócio do reggae, que a gente dá aquela relaxada, ficar horas e horas tocando, repetindo as músicas e ensaiando e tal. Então é uma coisa mais da juventude, bem do começo ali. Acho que isso coloca pra você num lugar que você tenha possibilidade de fazer isso, porque você não vai operar alguém, não vou fazer uma cirurgia cerebral em alguém, então não tem essa restrição, vamos dizer assim, no princípio. Depois, você tem que se ligar que o buraco é mais embaixo, quer dizer, você tem que se cuidar, porque o risco é altíssimo".

Lembrança da turnê com os Titãs

Miklos recordou a turnê "Titãs Encontro" e contou qual é sua melhor lembrança dos bastidores do projeto. "Tinha até três gerações (nos shows). Um momento muito bacana foi quando a gente se encontrou no hotel, o primeiro encontro, ‘e como é que vai ser o show?’. E cada um foi dizendo aquilo que ia cantar, meio que obviamente, porque a gente queria, era o sucesso que cada um canta", disse o músico.



"Foi tão rápido que em 15 minutos a gente montou a lista do show e parou um pouco e falou ‘pronto?’, ‘a gente não vai nem discutir mais?' [...] Teve um ajuste aqui, outro ali, mas foi fácil. Já foi um primeiro indício de que era uma coisa que estava para acontecer, e aconteceu", lembrou.

Evelhecimento

Intérprete de Adoniran Barbosa no filme "Saudosa Maloca", Paulo disse que 'emprestou suas rugas' ao personagem. Ele, então, revelou como lida com o envelhecimento. "Eu tento não lutar contra isso. Eu acho que eu já conto com o meu a favor a ideia do 'os meninos da banda', é ótimo. Fiz esse comentário porque temos uma caracterização primorosa no filme, mas também levei minhas rugas...Mas o processo do envelhecimento está sendo tranquilo, eu estou me cuidando, faço exercício semanalmente e tenho uma dieta boa. A voz sou muito relaxado", assumiu.

Confira trechos da entrevista:

