Yasmin Brunet revela que está solteira durante participação no programa Na Cama com PitandaReprodução / X

Publicado 20/06/2024 10:00 | Atualizado 20/06/2024 10:02

Rio - Yasmin Brunet está solteira. Pelo menos, foi o que a modelo revelou durante sua participação no programa "Na Cama com Pitanda", do Multishow, exibido nesta quarta-feira (19). A ex-BBB comentou sobre o assunto quando foi questionada por Giovanna Pitel, apresentadora ao lado de Fernanda Bande.



Pitel, que disputou o "BBB 24" ao lado de Fernanda e Yasmin, começou o assunto comentando que ouviu a ex-sister dizer que ficaria dois anos solteira e perguntou se ela "segue com a empresa aberta para receber novos currículos".

"Sigo Solteira (...) A empresa está aberta para receber novos currículos, só que não tem currículo legal. Não sei o que tá acontecendo", responde Brunet, indicando o que seria o ideal para ela. "Currículo legal seria uma boa pessoa, com um bom caráter".



Fernanda rebateu a resposta da ex-sister falando que ela conhece pessoas de todos os lugares. No entanto, a modelo mudou de assunto: "E você? Está namorando?", questionou. A apresentadora, então, responde que sim: "Quem sabe um dia eu fique noiva. Muitas surpresas podem acontecer".

Presente dos fãs



Outro tema discutido no episódio foi sobre o presente que as ex-sisters recebem dos fãs. "Eu não gosto dos presentes porque acho um absurdo eles gastarem comigo", revelou Pitel. Yasmin acompanhou a alagoana afirmando que se sente muito mal.



Pitel seguiu com o assunto, fazendo um pedido aos fãs: "Não me dá presente, por favor. Pega o dinheiro de vocês, faça alguma coisa que vocês gostem. Vai comprar uma roupinha, vai lanchar, chamar uma amiga para um jantar, cinema, fazer uma viagem... Por favor. O carinho, eu me contento".

A entrevista com Yasmin Brunet rendeu publicações nas redes sociais, ficando entre os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter. Horas depois da exibição, o termo "yasbru na cama com pitanda" continuava no topo da lista.