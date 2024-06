Silvia Waiãpi interpretou Crokoá na novela "Uga Uga" - Reprodução

Publicado 20/06/2024 20:25 | Atualizado 20/06/2024 20:28

Rio - Lembra dela? A ex-deputada federal pelo PL do Amapá Silvia Waiãpi, que teve mandato cassado na quarta-feira (19) com a acusação de fazer harmonia facial com dinheiro público — mas ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral — interpretou a indígena Crocoká na novela da Globo "Uga Uga", que foi ao ar em 2000.

Na trama, ela convivia com Tatuapú (Claudio Heinrich), um rapaz que se perde na Floresta Amazônica, onde fica por três anos. A personagem da parlamentar indigena — cuja personagem era da mesma etnia — era conhecida por afastar e assustar todos a sua volta por causa da má aparência. A obra foi uma das mais sucedidas da emissora.

Crocokoá era personagem cômica conhecida por feiura Reprodução / TV Globo

Também presente no elenco de 'A Muralha' (2000), 'A Cura' (2010) e 'Dois Irmãos' (2017), a atriz mudou de carreira e foi eleita em 2022. É o dinheiro do Fundo Eleitoral desta disputa que ela é acusada de desviar, cerca de R$ 9 mil. O crime foi feito com ajuda de uma assessora de campanha. A assessoria da parlamentar não retornou.