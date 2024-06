Chrystian e Danilo Gentili - Reprodução do Instagram

Publicado 20/06/2024 09:11

Rio - A última entrevista de Chrystian, que fez dupla com Ralf, foi ao ar no "The Noite com Danilo Gentili", do SBT, quase no mesmo momento em que a morte do cantor foi anunciada nas redes sociais. Na atração, o artista falou sobre o procedimento de transplante de rim, que precisaria ser submetido, e disse que sua mulher, Key Vieira, seria a doadora do órgão.

"Tive uma emoção muito grande quando ela falou para o médico: 'Eu sou doadora'. Ele perguntou: 'Como é que você sabe que é compatível?'. E ela respondeu: 'É muito simples, eu e o Crhystian somos um só'", afirmou. Ele ainda revelou que o transplante aconteceria em outubro.

Ao lado de Renato Teixeira e Sérgio Reis, Chrystian ainda comentou a amizade com os artistas e a carreira deles. "A Jovem Guarda foi muito importante para nós e para o Brasil. A gente só gravava versões até que Roberto Carlos veio e gravou 'Splish Splash'. Começou com ele e o Erasmo criando as músicas deles, depois apareceram o Sérgio Reis com 'Coração de Papel', eu, que, como compositor, gravei 360 músicas. A Jovem Guarda lançou todo esse naipe de artistas", ressaltou.

'Nos divertimos muito'



No Instagram, Danilo Gentili falou sobre a participação de Chrystian em seu programa e elogiou o artista. "Vejam só como são as coisas. Ontem mesmo gravei com Chrystian a entrevista que está passando agora na TV. Por coincidência ela foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito. Chrystian nos deu a honra de escolher o 'The Noite' para celebrar 60 anos de carreira ao lado de seus queridos amigos Sérgio Reis e Renato Teixeira . Nos divertimos muito! Foi uma imensa alegria estar literalmente ao seu lado enquanto ele fazia pela última vez o que amava fazer: contar histórias, rir de piadas e cantar. Tenho muito carinho pelo Chrystian. Era sempre uma alegria encontra-lo na Serra da Cantareira e fiz isso algumas vezes. Ele sempre foi muito gentil e amigo. Obrigado Chrystian . Deixa uma excelente obra para todos e ótimas lembranças para mim".