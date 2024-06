Cantor Chrystian morre em São Paulo - Reprodução/Instagram

Cantor Chrystian morre em São PauloReprodução/Instagram

Publicado 20/06/2024 01:33 | Atualizado 20/06/2024 07:04

Rio - O cantor Chrystian, que fez dupla com Ralf, morreu na madrugada de quarta-feira, 19, aos 67 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada ao jornal O DIA pela assessoria do artista por meio de uma nota. Ele estava internado no hospital Samaritano, em São Paulo. A causa, no entanto, não foi divulgada.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista... Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil", diz um trecho do comunicado.

Mais cedo, o perfil oficial do artista havia anunciado o cancelamento do show do cantor, que seria realizado em Franco da Rocha, São Paulo, no dia 22 de junho, devido a problemas de saúde.



"Chrystian foi diagnosticado recentemente com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado. O cantor está seguindo todas as recomendações médicas. Lamentamos qualquer inconveniente que este cancelamento possa causar aos fãs que estavam ansiosos por este evento. A saúde e bem-estar do Chrystian são nossa prioridade neste momento", informava o texto.

Em fevereiro de 2024, a equipe do cantor chegou a divulgar que Chrystian sofria de rim policístico e estava com a função renal comprometida. Na época, foi informado, ainda, que o artista passaria por um transplante de rim até o fim do ano, e que sua mulher, Key Vieira, seria a doadora.

Trajetória

O cantor ficou famoso ao formar a dupla Chrystian e Ralf, com o irmão, que chegou ao fim em definitivo em 2021 e cada um passou a seguir carreira solo. Juntos, os irmãos lançaram 20 álbuns, 32 coletâneas e dois DVDs acústicos. Ganharam 15 discos de ouro, 9 de platina, 2 de platina triplo, 4 de diamante nos anos de 1988, 1989, 1992, 1993, além de 1 de diamante com a trilha da novela da TV Globo "O Rei do Gado" e "O Rei do Gado 2", em 1996, com a música "Mia Gioconda", com a participação de Agnaldo Rayol, somando mais de 1 milhão de cópias vendidas.

"Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores. Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou. Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão. Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos. Com amor e saudades, Esposa e Filhos", conclui a nota divulgado pela equipe do artista. O sertanejo era casado com Key Vieira, de 55 anos.

Chrystian era o nome artístico adotado por José Pereira da Silva Neto. Nascido em Goiânia, ele deixa dois filhos: João e Lia.

Apresentador aos 7 anos

Com apenas 7 anos, ele apresentou um programa de TV chamado "Pinguinho de Gente" e entrevistou Roberto Carlos. Na época ele se apresentou para cantar "O Calhambeque".

"Ele me viu cantando e falou para o meu pai: 'Você precisa levar seu filho para São Paulo porque aqui ele já fez tudo o que tinha que fazer', e ele deu o endereço dele. Nós viemos para São Paulo, meu pai procurou o Roberto Carlos", lembrou ele em entrevista ao "Domingo Espetacular, da Record, há dois anos. O cantor disse que o rei ajudou seu pai a virar motorista em São Paulo e até pagou a carteira de habilitação.