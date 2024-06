Chrystian morre aos 67 anos - Reprodução do Instagram

Publicado 20/06/2024 07:53 | Atualizado 20/06/2024 12:02

Rio - O velório de Chrystian, que fez dupla com Ralf, acontecerá no Cerimonial Ossel, em São Caetano do Sul, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (20). A cerimônia de despedida acontecerá de 11h às 16h e será aberta ao público. A informação foi confirmada através do perfil oficial do cantor no Instagram.

O cantor Chrystian, que fez dupla com Ralf, morreu na madrugada de quarta-feira (19) , aos 67 anos, em São Paulo. Ele estava internado no hospital Samaritano, em São Paulo. A causa, no entanto, não foi divulgada.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista... Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil", diz um trecho do comunicado.

Mais cedo, o perfil oficial do artista havia anunciado o cancelamento do show do cantor, que seria realizado em Franco da Rocha, São Paulo, no dia 22 de junho, devido a problemas de saúde.



"Chrystian foi diagnosticado recentemente com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado. O cantor está seguindo todas as recomendações médicas. Lamentamos qualquer inconveniente que este cancelamento possa causar aos fãs que estavam ansiosos por este evento. A saúde e bem-estar do Chrystian são nossa prioridade neste momento", informava o texto.



Em fevereiro de 2024, a equipe do cantor chegou a divulgar que Chrystian sofria de rim policístico e estava com a função renal comprometida. Na época, foi informado, ainda, que o artista passaria por um transplante de rim até o fim do ano, e que sua mulher, Key Vieira, seria a doadora.