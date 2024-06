Chrystian deixa 50 obras musicais e 461 gravações cadastradas - Reprodução / Chrystian

Publicado 20/06/2024 11:25 | Atualizado 20/06/2024 11:25

Rio - Ao lado do irmão Ralf, Chrystian reuniu dezenas de sucessos ao longo de sua carreira na música. Entre os sucessos do artista, que morreu aos 67 anos, nesta quarta-feira (19) , "Nova York" lidera a lista de canções mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil, de acordo com um levantamento feito pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

O cantor sertanejo deixa 50 obras musicais e 461 gravações. Já na trajetória da dupla Chrystian e



Além de "Nova York", que também é uma das músicas mais ouvidas no Spotify, com mais de 24 milhões de streams, estão na lista dos cinco maiores sucessos do cantor "Saudade", "Tarde demais", "Chora Peito" e "Ausência", respectivamente. O cantor sertanejo deixa 50 obras musicais e 461 gravações. Já na trajetória da dupla Chrystian e Ralf , foram 20 álbuns, 32 coletâneas e dois DVDs acústicos, que rendeu diversos prêmios, como 15 discos de ouro, 9 de platina, 2 de platina triplo, 4 de diamante nos anos de 1988, 1989, 1992, 1993, além de 1 de diamante com a trilha da novela da TV Globo "O Rei do Gado" e "O Rei do Gado 2", em 1996, com a música "Mia Gioconda".Além de "Nova York", que também é uma das músicas mais ouvidas no Spotify, com mais de 24 milhões de streams, estão na lista dos cinco maiores sucessos do cantor "Saudade", "Tarde demais", "Chora Peito" e "Ausência", respectivamente.

A causa da morte de Chrystian, que estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, não foi informada. Em fevereiro de 2024, a equipe do cantor chegou a divulgar que ele sofria de rim policístico e estava com a função renal comprometida. Na época, foi informado, ainda, que o artista passaria por um transplante de rim até o fim do ano, e que sua mulher, Key Vieira, seria a doadora.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista... Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil", diz um trecho do comunicado.