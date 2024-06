Sandy relembra suas conquistas em 2023 - Reprodução Internet

Sandy relembra suas conquistas em 2023Reprodução Internet

Publicado 20/06/2024 10:35

Rio - Sandy, de 41 anos, negou que recebeu um convite para protagonizar uma novela das nove da TV Globo. A cantora falou sobre o assunto nos bastidores de um dos shows de despedida, que aconteceu em São Paulo, no último sábado (15).

"É totalmente mentira. Bom, não sei se é mentira que estou cotada. Mas o convite não chegou para mim, não", disse Sandy em entrevista ao canal "Fala, Leonardo", do jornalista Leonardo Torres.

Recentemente, a filha de Noely e Xororó, que começou a carreira ainda criança ao lado do irmão Junior, anunciou uma pausa do trabalho por tempo indeterminado. "Eu pretendo parar, e espero que consiga resistir aos convites irresistíveis que chegam. Eu preciso descansar um pouco e de um tempo longe dos palcos".

Além da música, Sandy é conhecida pelas atuações na televisão, como na novela "Estrela Guia" (2001), da TV Globo, na qual interpretou a protagonista Cristal. A atriz também esteve no filme "Evidências do Amor", ao lado de Fábio Porchat, lançado no início do ano. O nome é inspirado na música "Evidências", sucesso da dupla Chitãozinho & Xororó.