Fátima Bernardes passa a noite ao lado da mãe internada no hospital - Reprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 19:46 | Atualizado 20/06/2024 19:48

Rio - Fátima Bernardes compartilhou nas redes sociais, que passou a madrugada desta quinta-feira (20) ao lado da sua mãe, Eunice Gomes Bernardes, de 82 anos, que está internada em um hospital. A apresentadora não revelou o diagnóstico da matriarca.



"Quando você passa a noite com a sua mãe no hospital...", escreveu ela na legenda da foto publicada no Stories do Instagram.



Fátima celebrou ter retornado para casa após horas na unidade hospitalar e "E ao voltar para casa, recebe de presente da natureza mais uma orquídea abrindo". A jornalista ainda se alegrou ao ver algumas orquídeas. "O dia já fica melhor".