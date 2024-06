Xuxa Meneghel e Ivete Sangalo - Reprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 16:20 | Atualizado 20/06/2024 16:24

Rio - Xuxa Meneghel e Ivete Sangalo compartilharam, nesta quinta-feira (20), um vídeo nas redes sociais, no qual aparecem desfilando com peças da grife "Monderpars", de Sasha, filha da apresentadora. A Rainha dos Baixinhos vestia uma saia acompanhada de uma blusa branca e um terninho cinza, já a baiana optou uma calça, no estilo social.

"Quando duas amigas se juntam, tudo fica mais forte e mais bonito. Meu look e Veveta", escreveu Xuxa na legenda do post, que logo recebeu um comentário da filha: "Eu estou morrendo com esse vídeo, amei, lindas perfeitas".

Enquanto isso, Veveta apresentou as "modelos arrasando na passarela" em seu perfil. Alguns artistas fizeram seus elogios às duas. "Que deusas", comentou Tata Werneck. "Amei", exaltou Angélica. Já Junno Andrade, marido da apresentadora, colocou uma carinha de apaixonado.