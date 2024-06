Marcos Mion completa 45 anos - Reprodução / Instagram

Marcos Mion completa 45 anos Reprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 17:16

Rio - Marcos Mion celebrou seu aniversário de 45 anos, nesta quinta-feira (20). No Instagram, o apresentador surgiu feliz em um clique ao lado da família e refletiu sobre data especial.

fotogaleria

"Obrigado Deus por me permitir uma vida tão abençoada. Obrigado Mãezinha, Nossa Senhora, Santa Maria", escreveu ele na legenda da publicação.Nos comentários do post, amigos famosos deixaram comentários parabenizando Mion. "Temos todo tempo do mundo!! Te amo demais!", disse Lucio Mauro Filho. "Parabéns! Deus abençoe sua família, saúde e trabalho. Amém", desejou Tata Werneck. "Felicidadeeeeeeeess", escreveu Evandro Mesquita. "Parabéns! Na missão sempre!", acrescentou Eriberto Leao. "Parabéns!!! Mais felicidades e toda saúde do mundo", falou Sandra Annenberg. "Parabéns, professor. Mais saúde, muito amor e novos sonhos!", comentou Lucas Selfie.A mulher do apresentador, Suzana Gullo também se declarou para o marido e ainda resgatou um clique antigo com o marido e brincou: "É… como ele mesmo diz, eu comprei na baixa e olha o que o destino me preparou: o homem mais incrível desse mundo!!!", brincou."Você amor, é a base da nossa família e por tudo que temos juntos ao longo desses anos eu acredito no amor verdadeiro. Que Deus te abençoe nos seus 45 anos de vida, que sorte a minha seguir essa vida ao seu lado, ver de pertinho todas suas virtudes, o homem que você é , o pai que você se tornou e como você cuida da nossa família com tanto amor! Eu sei que o Brasil todo te conhece e te admira como comunicador, mas eu gosto e enfatizo que seu melhor papel é aqui, dentro de casa", continuou."Uma vez me perguntaram o que eu mais admiro num homem, e eu respondi após ver uma cena sua de joelhos na missa : 'um homem que não tenha vergonha de demonstrar a sua fé', esse é você! Um homem verdadeiro, corajoso, que nos ensina tanto! Keep shining, keep punching, keep inspiring!! Te amo infinito! HAPPY 45", concluiu.