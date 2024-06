Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso celebram aniversário da filha, Títi com café da manhã especial - Reprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 15:08 | Atualizado 20/06/2024 15:10

Rio - Giovanna Ewbank abriu um álbum de fotos nas redes sociais, nesta quinta-feira (20) da celebração do aniversário de 11 anos da filha, Títi. Ela optou por fazer um café da manhã intimista, na companhia do pai, Bruno Gagliasso, e seus irmãos Bless e Zyan. A atriz, além de se declarar para a filha nesse dia especial, ainda deu detalhes da surpresa e contou que a comemoração foi realizada de manhã porque a jovem não queria faltar a escola.

"Minha princesa completa 11 anos hoje. Quantas coisas passam pela minha cabeca, quantas mudancas ela me fez e me faz todos os dias. A primeira filha nos transforma por completo, e a ver se transformando dia a dia, descobrindo o mundo e se descobrindo e muito emocionante!", iniciou."Mas tem uma coisa que nao muda nao minha Chissomo, o amor que ela emana em todos os cantos que ela vai. Ela parece um ima de amor. Ela agrega, afaga, envolve, e quando vemos parece que um portal de amor se formou ao redor dela", continuou."Foi assim que ela me envolveu desde o primeiro dia que a vi, que a peguei no colo, e que me tornei mae desse anjo de luz com o apelido mais fofo do mundo, Titi. Nao e a toa que Chissomo, seu nome, significa graça divina! Parabens meu amor! Que os seus 11 anos sejam repletos de realizacoes e descobertas incriveis! E voce sabe, eu estarei sempre ao seu lado, te aplaudindo, te guiando, e te amando!", finalizou.