Gkay alonga os cabelos e mostra novo visual - Reprodução / Instagram

Gkay alonga os cabelos e mostra novo visualReprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 13:46

Rio - A influenciadora digital Gkay utilizou as redes sociais, na noite desta quarta-feira (19), para mostrar o novo visual ao seguidores. A dona da "Farofa" resolveu alongar os fios até a cintura, no entanto, manteve a mesma cor no cabelo.

fotogaleria

Numa sequência de foto e vídeo compartilhado nos stories do Instagram, a influenciadora aparece sentada na cadeira do salão de beleza. No registro, é possível ver as extensões capilares no tom ruivo que foram utilizadas para aumentar o cumprimento das madeixas.

Na segunda-feira (17), foi noticiado o fim do relacionamento de Gkay com o empresário Marco Túlio Rodrigues, segundo informações do jornalista Lucas Pasin, do UOL. O namoro dos dois veio a público em junho do ano passado, durante uma viagem romântica à Itália.