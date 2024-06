Wanessa Camargo - Reprodução / Instagram

Wanessa CamargoReprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 22:03

Rio - Wanessa Camargo publicou, nesta quinta-feira (20), stories lamentando a morte de Chrystian, da dupla Chrystian & Ralf, vitima de infecção generalizada. A filha de Zezé di Camargo, que disse conhecer ele desde cedo, conviveu com grandes nomes da música brasileira.

"Estou profundamente triste com a perda de Chrystian. Conheço ele desde criança, amigo do meu pai. Sua trajetória foi linda e inspiradora. Meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares", escreveu ela, com a música solo do artista "Sob o Céu Azul" como trilha sonora da homenagem.

Homenagem de Wanessa Camargo ao sertanejo Chrystian Reprodução

Em outra ocasião, o tio da ex-BBB, Luciano Camargo, da dupla Zezé di Camargo e Luciano, se mostrou perplexo: "Perdemos uma das maiores vozes na música brasileira, Chrystian. Descase em paz meu amigo, seu legado jamais será esquecido. Meus sinceros sentimentos a toda família", afirmou Leonardo