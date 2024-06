Ana Clara revela que foi diagnosticada com colite - Reprodução

Publicado 20/06/2024 20:06

Rio - Ana Clara revelou, nesta quinta-feira (20), que foi diagnosticada com colite, uma inflamação no cólon que pode causar dor abdominal, desidratação e outros sintomas. Em seu story do Instagram, a apresentadora contou que estava se sentindo mal desde segunda-feira e que agora está se cuidando após ir ao hospital.

"Desapareci do mapa porque estou desde segunda-feira muito mal. Ontem finalmente resolvi ir no hospital e descobri que estou com colite. Estou tomando os remédios e sendo uma completa ameba para descansar meu corpo porque eu não estava conseguindo dormir. Só queria dividir mesmo porque faz tanto tempo que eu não fico doente (graças a Deus) que eu nem lembrava como era", disse.

Ana Clara estreia, no dia 13 de agosto, o novo reality show musical da TV Globo, "Estrela da Casa". Durante participação no "Caldeirão com Mion", no último sábado (14), a apresentadora falou sobre a expectativa do novo projeto. "Estou muito animada. Acho que vai ser um programa que vai seduzir todo mundo, porque música é uma coisa que as pessoas amam acompanhar. A gente vai ter isso no nosso programa e, também, o fator reality", afirmou.