Ex-BBB Deniziane mostra resultado de lipo e prótese no seioReprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 16:25 | Atualizado 20/06/2024 16:34

Rio - Deniziane, do BBB 24, posou de biquíni nas redes sociais, nesta quinta-feira (20) para mostrar o resultado da lipo Lad e da prótese que colocou nos seios no inicio de maio . Anny revelou ter posto 360 ml de silicone por baixo do músculo.