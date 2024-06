Jack Fowler precisou usar caneta de adrenalina em voo após comer castanha de caju sem saber - Reprodução / Instagram

Jack Fowler precisou usar caneta de adrenalina em voo após comer castanha de caju sem saberReprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 13:57

Rio - O DJ britânico Jack Fowler, estrela do reality show "Love Island", do Amazon Prime Video, relatou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (17), que quase morreu em um voo à caminho de Dubai. No Instagram, o artista, de 28 anos, que possui uma alergia alimentar grave a nozes e castanhas, culpou a companhia aérea por ter passado mal a bordo.

Jack iniciou o relato fazendo um alerta aos seguidores sobre o cuidado com que as alergias alimentares deveriam ser tratadas. "Estou postando porque as pessoas devem estar cientes da gravidade de quão ruins podem ser as alergias alimentares e da total negligência da companhia aérea Emirates", começou ele na legenda da publicação.

Em seguida, ele contou que avisou duas vezes sobre sua alergia aos comissários de bordo, mas foi surpreendido quando recebeu uma refeição que continha castanha de caju. "Não me deram um menu para escolher, em vez disso me perguntaram diretamente se eu queria frango ou peixe. Optei pelo frango. Quando pedi o frango, disse ao comissário que sou gravemente alérgico a todas as nozes. Disseram-me então que não havia nozes no curry de frango", disse.

"Quando recebi a refeição, perguntei novamente ao mesmo comissário para ter certeza, e novamente me disseram que não incluía nozes. Confiando na minha comissária de bordo, comecei a comer o frango ao curry. Imediatamente minha garganta fechou e a respiração tornou-se extremamente difícil", relatou ele.



O DJ, então, contou ao comissário que estava tendo dificuldades para respirar e disse que havia nozes na comida. Mais uma vez, informaram ao artista que as refeições eram livres de nozes. A suspeita de Jack foi confirmada quando um amigo dele pediu o cardápio, onde o prato escolhido por ele estava descrito como "curry cremoso de frango com castanha de caju, servido com arroz de tamarindo, feijão verde salteado e cenoura".

Após ver que a comida realmente tinha castanha de caju listada como um de seus ingredientes, Jack precisou agir rápido. "Isso me deixou com a possibilidade real de morrer no avião, pois sabia que precisava de tratamento de emergência imediatamente. Recebi cinco tanques de oxigênio, além de administrar minha caneta de adrenalina (Epi Pen). Eu disse ao supervisor de voo: ‘Se você não pousar este avião logo, morrerei neste avião’. Isso fez com que o piloto acelerasse a viagem", relatou ele, que mostrou o vídeo do momento em que administrou a caneta de adrenalina.

Em seguida, Jack contou que, após pousar em Dubai, foi atendido no aeroporto e levado ao hospital para continuar o tratamento. Ele culpou a companhia aérea por sua reação alérgica e cobrou um posicionamento mais eficaz para combater os componentes alérgenos nos voos.

"O que precisa acontecer para que as companhias aéreas levem a sério as alergias alimentares? Emirates, você é responsável por seus passageiros e pela segurança deles. Dar comida a um passageiro que afirmou duas vezes causaria danos extremos é inaceitável. Espero que todas as companhias aéreas e tripulantes de cabine que lerem esta postagem tomem nota. Embarcamos nos seus voos e confiamos na tripulação de cabine para nos ajudar num voo seguro. Tome mais cuidado", finalizou ele alertando os seguidores.

À revista "People", um porta-voz da Emirates disse que "lamenta saber" da experiência de Jack, insistindo que levam muito a sério a segurança e a saúde dos clientes. "Embora a Emirates pretenda atender clientes com necessidades específicas, oferecendo uma variedade de refeições especiais que cobrem requisitos médicos, dietéticos e religiosos, não podemos garantir um ambiente de voo livre de nozes", acrescentou. "Pedimos aos viajantes com necessidades dietéticas ou outras necessidades médicas que verifiquem nosso site e consultem seu médico antes de viajar", informou.