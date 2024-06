Modelo Henrique Meinke posa de sunga no mar - Reprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 13:08 | Atualizado 20/06/2024 13:09

Rio - Henrique Meinke, de 22 anos, arrancou elogios do Pedro Sampaio, seu namorado, ao posar de sunga durante um passeio de barco em Ibiza, na Espanha. O DJ demonstrou todo o seu amor ao modelo em elogios publicados no seu perfil do Instagram.



"Sereiudo", escreveu o artista, após Henrique colocar a legenda "Renovado". Em outra foto, o casal aparece de mãos dadas enquanto tomavam sol. Pedro Sampaio está em turnê na Europa, e aproveita o tempo livre para curtir a cidade.