Gil do Vigor se revolta com André Valadão: 'Falso profeta'Reprodução de vídeo

Publicado 20/06/2024 09:07

Rio - O influenciador digital Gil do Vigor utilizou as redes sociais, na noite desta quarta-feira (19), para manifestar a sua revolta com um vídeo divulgado pelo pastor evangélico André Valadão. Na publicação, o economista e ex-BBB afirmou que havia acabado de assistir ao sermão, onde o líder religioso aconselhava os fieis a não incentivarem seus filhos a "fazer faculdade", para que eles não se "afastem de Deus". Segundo Gil, isso é uma estratégia de manipulação.



"Utilizam da ignorância para juntar massas e assim dominar. Porque a falta do conhecimento, a ignorância, é um prato cheio para esses manipuladores", falou o economista. "Não acreditem nessas pessoas que estão utilizando o nome de Deus para manipular vocês. É inadmissível que um homem que tenha acesso a tantas pessoas gere e espalhe desinformação. É um absurdo! A educação e o conhecimento devem ser divulgados e espalhados para nosso país", manifestou o ex-brother.

Em seguida, ele mencionou que os estudos não atrapalharam a sua fé. "O meu conhecimento nunca me afastou de Deus, pelo contrário, me aproximou", continuou. "E as pessoas tem o direito de aprender e se libertar dessas pessoas manipuladoras, falsos profetas, que utilizam o nome de Deus dizendo serem perfeitos, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro. Então cuidado, gente! Lembre-se que quem é contra educação é contra vocês", finalizou o influenciador.



Entenda:



O pronunciamento de Gil veio após André Valadão divulgar em suas redes sociais, nessa quarta-feira (19), um vídeo onde desestimulava o ingresso em cursos de graduação. "Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade…Você criou para quê? Para ele ir para o inferno?", disse. "Criou sua filha para quê? Para ela virar uma vagabunda? Ou você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus? Aí ela tem um diploma e é rodada", disse o pastor.